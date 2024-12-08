Avcılar\'da Hafif Ticari Araç Alev Alev Yandı

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AVCILAR'da hafif ticari aracın alev alev yanarak demir yığınına döndüğü anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Tahtakale mahallesinde hareket halindeki hafif ticari araçta çıktı. Yeşilkent Mahallesi ve Tahtakale Mahallesi arasındaki tek şeritli yolda ilerleyen hafif ticari aracın motor bölümünden çıkan dumanları fark eden sürücü durdurduğu aracından indi. Aracı motorundan çıkan alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangın tüpleriyle müdahale eden diğer sürücüler itfaiye ekiplerine de haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri demir yığınına dönen araçta soğutma çalışmaları yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken o anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.