Avcılar'da Hırsızlık Anları Kamerada - Son Dakika
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Avcılar'da Hırsızlık Anları Kamerada

Avcılar\'da Hırsızlık Anları Kamerada
24.07.2025 10:59
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İki çocuğuyla markete giren kadın, ürünleri bebek arabasına gizleyip sadece birini ödeyerek çıktı.

AVCILAR'da bir markete 2 çocuğuyla gelen kadın, müşteri gibi davranarak reyonlardan aldığı ürünleri bebek arabasına gizledi. Kasada sadece fiyatı ucuz loan bir ürünün parasını ödeyen kadın daha sonra marketten çıktı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kadın, biri yanında yürüyen, diğeri ise bebek arabasında bulunan 2 çocuğuyla markete girdi. Reyonları dolaşan kadın, başta temizlik ürünleri olmak üzere birçok ürünü alıp bebek arabasının alt bölümüne yerleştirdi. Aldığı ürünlerin üzerini de örten kadın, akşam saatlerindeki yoğunluğu fırsat bilerek yalnızca fiyatı ucuz olan bir ürünün parasını ödedi ve marketten ayrıldı. Olay anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kadının reyonlardan ürünleri alarak arabaya koyduğu ve ardından kasadan geçerek dışarı çıktığı anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Avcılar, Ekonomi, Güncel, Bebek, Suç, Son Dakika

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