Görüntüler İstanbul'dan! Dükkanlara yapılan saldırıdan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Görüntüler İstanbul'dan! Dükkanlara yapılan saldırıdan son anda kurtuldu

Görüntüler İstanbul\'dan! Dükkanlara yapılan saldırıdan son anda kurtuldu

İstanbul Avcılar'da kuyumcu ve cep telefonu dükkanına silahlı saldırı yapıldı. Motosikletli saldırganların kurşun yağdırdığı dükkan önünden geçen bir kişi ise, o anlarda kendisini yere atarak kurtardı.

22.08.2024 19:29  Güncelleme: 01:57
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İstanbul Avcılar'da motosikletli iki kişi, yan yana bulunan kuyumcu ve cep telefonu dükkanına kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, saldırı sırasında telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen bir kişinin kendisini yere atarak son anda kurtulduğu görüldü.

Görüntüler İstanbul'dan! Dükkanlara yapılan saldırıdan son anda kurtuldu

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen iki kişi, motosikletle sokağa gelerek kuyumcu ve cep telefonu dükkanına silahlı saldırıda bulundu.

Görüntüler İstanbul'dan! Dükkanlara yapılan saldırıdan son anda kurtuldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda iki iş yerine toplam 7 adet merminin isabet ettiği görüldü.

Görüntüler İstanbul'dan! Dükkanlara yapılan saldırıdan son anda kurtuldu

KENDİSİNİ YERE ATARAK SON ANDA KURTARDI

Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle sokağa gelen kasklı iki kişiden artçı olanın iş yerlerine silahla ateş ettiği, o esnada telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen bir kişinin kendisini yere atarak son anda kurtulduğu görülüyor. Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, İstanbul, 3-sayfa, Avcılar, Güvenlik, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görüntüler İstanbul'dan! Dükkanlara yapılan saldırıdan son anda kurtuldu - Son Dakika

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