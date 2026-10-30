Avcılar\'da mahalle bekçisi, kendisini darp eden veliyi ayağından vurdu

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, Avcılar Ambarlı'da bir ilkokulun önünde veliler arasında yaşanan trafik tartışmasına müdahale eden mahalle bekçisinin, kendisini darp eden bir veliyi ayağından vurduğunu açıkladı. Velinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"30.10.2026 Cuma günü saat 09.15 sıralarında Avcılar İlçesi Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulun önünde veliler arasında trafik nedeniyle tartışma çıkmıştır.

Okul önünde görevli bulunan çarşı mahalle bekçisi G.Ö. tartışmaya müdahale etmiştir. Tartışmanın tarafı olan velilerden M.S(1991 - çeşitli suçlardan 7 suç kaydı bulunmaktadır), çarşı mahalle bekçisi G.Ö'nün müdahalesinin ardından saldırgan tavırlar göstererek G.Ö'yü darp etmiştir. Çarşı mahalle Bekçisi G.Ö., saldırı sonrasında biber gazıyla şahsı etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Biber gazıyla müdahalenin ardından saldırı dozunu daha da artıran M.S., çarşı mahalle bekçisi tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir.

Hayati tehlikesi bulunmayan M.S., bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."