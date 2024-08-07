Avcılar\'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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AVCILAR'da otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın düğün salonuna sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ambarlı Mahallesi, Etibank Caddesi'nde ağaçların da bulunduğu otluk bir alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın, alevler düğün salonuna ulaşmak üzereyken söndürüldü. Yaşananları anlatan Ezgi Giriş, "Hastaneden geldik. Yorgun olduğumuz için uyuduk. Bir anda sese uyandık. Öyle bir ses ve duman vardı ki, hunharca bir şekilde uyandık. Bir baktık buralar hep yanmış. Daha sonra alevler bu tarafa doğru geldi. Ağaçlar ve düğün salonunun oralara kadar yayıldı. İnanılmazdı" dedi.