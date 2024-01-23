 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avcılar'da Otomobil Kazası: Yürüyen Kadınlar Şans Eseri Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Avcılar'da Otomobil Kazası: Yürüyen Kadınlar Şans Eseri Kurtuldu

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce servis minibüsüne ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi. O anda yol kenarında yürüyen kadınlar şans eseri kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar\'da Otomobil Kazası: Yürüyen Kadınlar Şans Eseri Kurtuldu
23.01.2024 - 10:25,  Güncelleme: 10:27
Abone Ol

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce servis minibüsüne ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi. O anda yol kenarında yürüyen kadınlar şans eseri kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, pazar günü saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden Evgin Mert Kayrak'ın kullandığı 06 BDK 832 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce Osman Nuri Sevil yönetimindeki 34 LAP 189 plakalı servis minibüsüne, ardından aydınlatma direğine çarparak devrildi. Metrelerce sürüklenen otomobildeki Gamze Akkoyun yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi yaralıyı Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YÜRÜYEN KADINLAR ŞANS ESERİ KURTULDU

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin servis minibüsüne çarptıktan sonra refüje çıkarak ters döndüğü ve kıvılcım çıkararak sürüklendiği görüldü. Bu sırada yol kenarında yürüyen iki kadın, çarpma sesini duyarak kendilerini kaldırıma attı, otomobil ise metrelerce sonra durdu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Avcılar, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hastane, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Otomobil Kazası: Yürüyen Kadınlar Şans Eseri Kurtuldu - Son Dakika


23:01
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi

Son Dakika
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:10:23. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da Otomobil Kazası: Yürüyen Kadınlar Şans Eseri Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement