Avcılar\'da Otomobil Kazası: Yürüyen Kadınlar Şans Eseri Kurtuldu

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce servis minibüsüne ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilerek metrelerce sürüklendi. O anda yol kenarında yürüyen kadınlar şans eseri kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, pazar günü saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne giden Evgin Mert Kayrak'ın kullandığı 06 BDK 832 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce Osman Nuri Sevil yönetimindeki 34 LAP 189 plakalı servis minibüsüne, ardından aydınlatma direğine çarparak devrildi. Metrelerce sürüklenen otomobildeki Gamze Akkoyun yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi yaralıyı Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YÜRÜYEN KADINLAR ŞANS ESERİ KURTULDU

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin servis minibüsüne çarptıktan sonra refüje çıkarak ters döndüğü ve kıvılcım çıkararak sürüklendiği görüldü. Bu sırada yol kenarında yürüyen iki kadın, çarpma sesini duyarak kendilerini kaldırıma attı, otomobil ise metrelerce sonra durdu.