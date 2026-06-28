Avcılar'da Otomobil Yangını

Avcılar'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
TEM Otoyolu Avcılar mevkisi Edirne istikametinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden sürücü, sağ şeride çektiği aracından indi.
Bu sırada araçtan yükselen alevler yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobildeki ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, TEM Otoyolu'nda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
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