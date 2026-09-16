Avcılar'da park halindeki TIR yandı, alevler hediyelik eşya yüklü dorseye ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika
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Avcılar'da park halindeki TIR yandı, alevler hediyelik eşya yüklü dorseye ulaşmadan söndürüldü

Avcılar\'da park halindeki TIR yandı, alevler hediyelik eşya yüklü dorseye ulaşmadan söndürüldü
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Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında park halindeki 34 ZL 6084 plakalı TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevlerin hediyelik eşya yüklü dorseye sıçraması önlenirken, TIR'ın kupası metal yığınına döndü.

AVCILAR'da park halindeki bir TIR alev alev yandı. Yangında TIR'ın kupası metal yığınına dönerken, alevler hediyelik eşya yüklü dorseye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde park halindeki TIR'da bilinmeyen nedenle başladı. Park halindeki 34 ZL 6084 plakalı TIR'dan önce duman, ardından alevler yükseldi. Çevredekilerin yangın tüpleri ile müdahalesi yetersiz kalırken, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplerin müdahalesi ile alevlerin hediyelik eşya yüklü dorseye sıçraması önlendi. Köpükle yapılan soğutma çalışmasının ardından, TIR'ın dorsesindeki hediyelik kutuların bir bölümü çıkarılarak, içeride yanan parça olup olmadığı kontrol edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da park halindeki TIR yandı, alevler hediyelik eşya yüklü dorseye ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da park halindeki TIR yandı, alevler hediyelik eşya yüklü dorseye ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika
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