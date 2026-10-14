Avcılar'da sağanak sokakları göle çevirdi, okula giden öğrenciler güçlükle ilerledi - Son Dakika
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Avcılar'da sağanak sokakları göle çevirdi, okula giden öğrenciler güçlükle ilerledi

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Avcılar\'da sağanak sokakları göle çevirdi, okula giden öğrenciler güçlükle ilerledi
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Avcılar'da sabah etkili olan sağanak Yeşilkent Mahallesi'nde sokakları göle çevirdi. Petrol Ofisi Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi altgeçidi rögarlar yetersiz kalınca dere yatağına döndü, araçlar ve okula giden öğrenciler güçlükle ilerledi.

AVCILAR'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak Yeşilkent Mahallesi'nde etkili oldu. Sokaklar yağmur suyuyla doldu. Araçlar yağmur suyuyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sabah erken saatlerde başlayan yağmura yakalananlar yer yer göle dönen yollarda güçlükle ilerledi. Petrol Ofisi Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi altgeçidi rögarların yetersiz kalması nedeniyle dere yatağına döndü. Araçlar yağmur suyu basan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Yeşilkent Mahallesi'nde birçok cadde ve sokak göle döndü. Gümüşpala Mahallesi'ndeki okula gitmek için yola çıkan öğrenciler yolda güçlükle ilerledi.

Kaynak: DHA
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