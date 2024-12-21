Avcılar\'da Sağanak Yağış, Evleri Su Bastı

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AVCILAR Denizköşkler Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle iki evin bodrum katını su bastı.

Avcılar'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle Üniversite Mahallesi'ndeki Bağlariçi Caddesi'nde rögar tıkandı . Sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Denizköşkler Mahallesi'ndeki Seçkin Sokak'ta bulunan iki binanın bodrum katları ise rögarlardaki suyun taşması nedeniyle pis su ile doldu. Evlerindeki eşyalar su içinde kalan ve kendi çabaları ile suyu tahliye etmeye çalışan Bilal Polat, her yağış ardından aynı durumla karşılaştığını söyledi.

'Daha önce de birkaç kere burayı su bastı'

Eşyalarının kanalizasyon suyu içerisinde kaldığını ve parkelerinin kabardığını belirten Polat, "Rögardan lağım suyu geri geldi, bahçeye doldu. Bahçeden de evin içine doldu. Daha önce de birkaç kere burayı su bastı. Biz dilekçe yazıp şikayette bulunduk. Hiç kimsenin umurunda değil. Her seferinde böyle oluyor. Bu yağmurda çok bir yağmur değildi, az yağmurda bile bu kadar bastı. Eğer çok yağmur yağsaydı 15- 20 santime kadar dolardı burası" dedi.

Aynı sokakta bodrum katları su dolan Mustafa Değirmenci 15- 20 dakikada yağan yağmurda evinin suyla dolduğunu söyleyerek tesisatçı çağırdı.