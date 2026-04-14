Avcılar\'da Sigara Yangını: 1 Yaralı

AVCILAR'da yatakta unutulan sigaranın neden olduğu yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Yatak odasında başlayıp tüm eve saran yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 14.00 sıralarında Cihangir Mahallesi Kamarot Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bahçe katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan bir kişinin yatakta unuttuğu sigara yangına neden oldu. Yatağın alev almasıyla hızla büyüyen yangın salona sıçradı. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen ev sahibi dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan 1 kişi dumandan etkilendi. Yangında yatak odasındaki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, salonun bir bölümünde de hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.