Avcılar\'da Silahlı Saldırı: Kafe Kurşunlandı

AVCILAR'da, otomobille sokağa gelen şüpheliler otoparka silahlı saldırı düzenledi. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafeye isabet ederken, olay yerinde 17 adet boş kovan tespit edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta, mülkiyeti Avcılar Belediyesi'ne ait olan ve özel bir şirket tarafından işletilen otoparkta meydana geldi. Otoparkın bulunduğu sokağa otomobille gelen şüpheliler silahla peş peşe ateş etti. Şüpheliler daha sonra sokaktan kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlar otopark bürosuna ve bir cephesi Marmara Caddesi'nde bulunan kafeye isabet etti. Kafenin camı hasar görürken, kafede o anda müşterilerin bulunmaması olşası bir faciayı önledi.

DAHA ÖNCE SİLAHLI SALDIRI OLMUŞ

Polis ekipleri saldırının düzenlendiği otopark ve çevresinde inceleme yaptı. İncelemeler sırasında sokakta 17 adet boş kovan bulundu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan aynı otoparkın bir süre önce de silahlı saldırıya uğradığı öğrenildi.