Avcılar\'da Sokakta Saldırı Güvenlik Kamerasında

Avcılar'da, sokakta yürüyen kişinin arkasından gelen şüpheli tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam Yeşilkent Mahallesi'nde yürüyen Ali A. (21), arkasından gelen şüpheli tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Aldığı darbeyle yere düşen Ali A, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ali A, saldırgandan şikayetçi olmadı.
Saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ali A'nın valiziyle yürümesi ve arkasından gelen zanlının yumruk atmasıyla yere düşmesi yer aldı.
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