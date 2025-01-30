Avcılar'da Su Sızıntısı Panik Yaratı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avcılar'da Su Sızıntısı Panik Yaratı

Avcılar\'da Su Sızıntısı Panik Yaratı

Avcılar'da bir binanın önündeki su sızıntısı nedeniyle çevreye duman ve koku yayıldı. Apartman sakinleri tedbiren bina dışına çıktı. Olay yerine gelen ekipler, kokunun doğal gazdan değil, kısa devre yapan elektrik hatlarından kaynaklandığını belirledi.

30.01.2025 15:21  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AVCILAR'da bir bina önündeki kaldırımda oluşan su sızıntısının ardından çevreye duman ve koku yayıldı. Kokunun doğal gazdan kaynaklanmasından tedirgin olan apartman sakinleri binadan çıktı. Olay yerine gelen ekipler, kısa devre yapan elektrik veya telefon hatlarındaki yanmadan kaynaklandığını belirledi.

Merkez Mahallesi Rıfat Sokak'ta dört katlı binanın önünde başlayan su sızıntısı ile birlikte parke taşlarından çevreye duman ve koku yayıldı. Bina girişinde doğal gaz kutusu olduğu göz önüne alınarak doğal gaz sızıntısından şüphelenenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. Kısa sürede gelen polis ve itfaiye bölgeyi araç ve yaya geçişine kapattı. İhbar üzerine İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde kokunun doğal gazdan kaynaklanmadığı belirlendi.

BİNADAKİLER KORKU İLE KAÇTI

Apartmanda oturanlar kısa süre içerisinde bazı eşyalarını yanlarına alarak binayı terk etti ve sokakta gelişmeleri izledi. Kontrollerde kokunun su sızıntısı nedeniyle kısa devre yapan elektrik veya telefon hatlarındaki yanmadan kaynaklandığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Avcılar, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Su Sızıntısı Panik Yaratı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 17:10:59. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da Su Sızıntısı Panik Yaratı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.