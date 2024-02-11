Ağır hasarlı araçla trafiğe çıktı, hareketi tepki çekti

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"CHP ile DEM\'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun"

Avcılar'da bir sürücünün ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıkarak yaptığı hareket tepki çekti. Kapısı olmayan otomobilden ayağını dışarıya sarkıtarak ilerleyen sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

AĞIR HASARLI ARAÇLA TRAFİKTE İLERLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Avcılar Tahtakale mevkiinde, O-3 Otoyol Yanyolu'nda iddiaya göre, bir sürücü, ağır hasarlı otomobiliyle trafiğe çıktı. Yolda kilometrelerce ilerleyen sürücü, kapıları sökülmüş otomobilden sol ayağını da dışarıya sarkıttı.

AYAĞINI SARKITARAK CANINI TEHLİKEYE ATTI

Trafikte ayağını sürterek yolculuk yapmaya devam eden sürücü, hem kendi canını hem de trafikte diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. O anları ise başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.