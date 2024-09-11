Avcılar'da Şüpheli Ölüm: Kenan Yılmaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Avcılar'da Şüpheli Ölüm: Kenan Yılmaz Hayatını Kaybetti

Avcılar\'da Şüpheli Ölüm: Kenan Yılmaz Hayatını Kaybetti

Avcılar'da tek yaşayan Kenan Yılmaz'dan haber alamayan kızı, babasının evine gittiğinde onu ölü buldu. Olayın kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

11.09.2024 11:16
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AVCILAR'da tek yaşayan Kenan Yılmaz'dan (46), 2 gündür haber alamayan kızı ekiplere haber verdi. İtfaiye merdiveniyle evine girilen Yılmaz dairesinde ölü bulundu. Haberi duyan kızı sinir krizi geçirirken, savcılık kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmasına karar verdi.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi Coşkun Sokak'ta 6 katlı binanın teras katında oturan Kenan Yılmaz'a yakınları 2 gün boyunca ulaşamadı. Bunun üzerine Kenan Yılmaz'ın kızı, babasının evinin önüne gitti. Yılmaz'ın kapıyı da açmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiven aracı kullanarak 6 katlı binanın teras katındaki daireye girdi. Pencereden giren polis ve itfaiye görevlileri Kenan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aşağıda kurtarma çalışmalarını endişe ile izleyen kızı, babasının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Genç kız ekipler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Savcılık, Kenan Yılmaz'ın bilinen önemli bir rahatsızlığı olmaması nedeniyle ölümünü 'Şüpheli' olarak değerlendirdi. Kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Şüpheli Ölüm: Kenan Yılmaz Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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