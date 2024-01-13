Avcılar\'da Telefon Bayisinde Hırsızlık

AVCILAR'da bir telefon bayisine müşteri gibi gelen bir kişi, güvenlik kameralarının kendisini görüntülemesine aldırmadan cep telefonu çaldı.

Hırsızlık, Merkez Mahallesi'ndeki Marmara Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, vitrindeki 70 bin lira değerindeki telefonu incelemek istedi. Kendisine ait pahalı telefonu tezgahın üzerine koyan şüpheli, daha sonra telefonla konuştu. Ardından satıcının dalgınlığından yararlanarak satışa çıkarılan telefonu cebine koyup giderken el salladı. Kısa süre sonra telefonun çalındığı anlaşıldı. İş

yerinde bulunan Zübeyir Bilge, güvenlik kamerası kayıtları ile polise başvurarak şikayetçi oldu. Bilge, "Vitrindeki 70 bin liralık cihazı görmek istedi, çıkarttım. Tezgahın üzerine koydum. Kendisine ait cihazı da yanına koydu. Ondan sonra önce kendi cihazını aldı eline. Ardından telefonunu cebine koydu. O sıra ben telefonumla görüşme yapıyordum. Görüşme yaptıktan sonra satışa çıkardığımız telefonu sola kaydırdı. Ardından cebine koydu gitti. Polise gittik şikayetçi olduk, araştırıyorlar" dedi.