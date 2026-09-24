Avcılar\'da TEM\'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza çekici kamerasına yansıdı

Avcılar'da TEM'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza çekici kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar'da TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde öğle saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Hafif ticari aracın ani freniyle çekici durdu, arkadan gelen TIR çekiciye çarptı; çekici de önündeki hafif ticari araca çarptı, anlar çekici kamerasına yansıdı.
AVCILAR TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza, çekicinin araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın ani fren yapmasının ardından arkadan çekici de fren yaparak durdu. Bunun üzerine çekicinin arkasından gelen TIR, duramayarak çekiciye çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle çekicide önündeki hafif ticari araca çarptı.
ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA
Zincirleme kazaya karışan çekicinin araç içi kamerası görüntülerinde, hafif ticari aracın aniden durmasının ardından çekicinin fren yaptığı, arkadan gelen TIR'ın ise duramayarak çekiciye çarptığı görüldü.
Kaynak: DHA
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