Avcılar'da tır garajında sürücü kabini alev aldı, yangın yüke sıçramadan söndürüldü

Avcılar'da park halindeki tırın sürücü kabininde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ambarlı Mahallesi Harmantepe Sokak'taki tır garajında park halinde olan bir tırın sürücü kabininde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden garaj görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını tırın dorsesindeki yüke sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Söndürme çalışmaları sırasında tırın dorsesinde bulunan hediyelik eşyalar, itfaiye ve garaj çalışanlarının işbirliğiyle araçtan çıkarılarak zarar görmeleri önlendi.