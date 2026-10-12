Avcılar'da trafiği tehlikeye atan sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi

Avcılar'da trafiği tehlikeye atan sürücüye 180 bin lira para cezası kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Emniyet'in Sanal Devriye ekipleri, Avcılar'da bir sürücünün araçtan inip başka bir sürücüyle tartıştığını belirledi. Gözaltına alınan sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi, sürücü belgesi 60 gün geri alındı ve aracı aynı süre trafikten menedildi.
Avcılar'da, trafikte tartıştığı kişiye saldırgan davranıp, trafiği tehlikeye attığı gerekçesiyle gözaltına alınan sürücüye 180 bin lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, Gümüşpala Caddesi'nde bir sürücünün aracından inerek başka bir sürücüyle tartıştığını belirledi.
Ekipler, plaka bilgilerinden sürücünün kimliğini tespit etti.
Gözaltına alınan sürücüye, "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu"nun ilgili maddeleri kapsamında 180 bin lira idari para cezası kesildi.
Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan sürücünün aracı da aynı süreyle trafikten menedildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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