Avcılar\'da Trafik Kazası

AVCILAR'da D-100 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İETT otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Merkez Mahallesi Devlet Hastanesi üst geçidi yakınlarında meydana geldi. Kullandığı 34 BZA 419 plakalı otomobille Küçükçekmece yönüne giden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, durağa yanaşan 34 TP 7433 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil savrulurken, içerisindeki sürücü yaralandı. Sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yan yol trafiğe kapandı.