Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu

Avcılar\'da Uyuşturucu Operasyonu
05.06.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, kurye kılığında girdiği evde 125 gram eroin ele geçirirken, bir kişi tutuklandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, - Avcılar'da evinin dışını gözetlemek için kamera sistemi kuran uyuşturucu satıcısına, polis ekipleri kurye kılığına girerek baskın yaptı. Operasyonda 125 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ambarlı Mahallesi'nde sokak aralarında uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeyi takibe alan ekipler, sokakta şüpheli hareketler sergileyen Y.A. (35) isimli kadını izlemeye aldı. Kısa süre sonra kadının yanına motosikletli ve yemek kuryesi çantalı bir kişinin yaklaştığı, kadını sokağın sonuna götürerek burada bir paket teslim ettiği görüldü. Suçüstü yapmak için harekete geçen polisi fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sırasında motosikletin devrilmesi sonucu alıcı Y.A. ve satıcı A.Ş. (31) yakalandı. Bu sırada şüpheli kadının, satın aldığı uyuşturucu paketini yere atarak kurtulmaya çalıştığı görüldü.

GÜVENLİK KAMERALI ÖNLEM

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.Ş.'nin, uyuşturucu ticareti yapmak için oturduğu evin dışında ikinci bir daire daha kiraladığı tespit edildi. Şüphelinin, polisin olası baskınlarını önceden görebilmek amacıyla kiraladığı evin çevresine güvenlik kameraları yerleştirdiği ortaya çıktı.

POLİSTEN KURYE TAKTİĞİ

Güvenlik kameralarına yakalanmamak ve şüphelinin içerideki delilleri yok etmesini engellemek isteyen polis, zekice bir yöntem kullandı. Nöbetçi savcılıktan alınan izinle adrese giden ekiplerden bir polis memuru, kurye kılığına girerek dairenin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, evde geniş çaplı arama yaptı. Evde yapılan aramalarda; satışa hazır vaziyette şeffaf klipsli 8 poşet içerisinde toplam 125,68 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve cep telefonu ele geçirildi.

SATICI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, 3 suç kaydı bulunan satıcı A.Ş. ve 8 suç kaydı bulunan alıcı Y.A. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Kuran-ı Kerim, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Avcılar, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek’ten ilk yorum Süresiz nafakanın kaldırılmasına Bakan Gürlek'ten ilk yorum
Roma’da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir’e gitti Roma'da evlenen Cengiz Ünder ile Bilge Yenigül Balıkesir'e gitti
Haberler.com Sıfır Atık Festivali’nde Haberler.com Sıfır Atık Festivali'nde
Yunanistan ve GKRY’nin silahlanma hamlesine MSB’den karşı atak Yunanistan ve GKRY'nin silahlanma hamlesine MSB'den karşı atak
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

09:48
Hakan Safi çıldırdı 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
Hakan Safi çıldırdı! 35 milyon euroluk bir bomba daha patlatıyor
09:36
Dolarda tarihi rekor 46 lira seviyesi aşıldı
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı
09:35
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı Okan Buruk kararını verdi
Galatasaray’da 1 ayrılık ve 1 devam kararı! Okan Buruk kararını verdi
09:07
Icardi için yolun sonu Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
08:37
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu 104 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 104 şüpheli gözaltına alındı
06:57
Türkiye’nin 24 yıllık bankası satıldı Yeni sahibi tanıdık çıktı
Türkiye'nin 24 yıllık bankası satıldı! Yeni sahibi tanıdık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 09:56:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.