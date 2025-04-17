Avcılar'da Valiz Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

AVCILAR'da mağaza önündeki valizi gözüne kestiren şüpheli önce iş yeri önünde bir süre oyalandı. Ardından da seçtiği valizi alarak iş yeri önünden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen bir kişi işyeri önünde bulunan bir valzi gözüne kestirdi. Valizi alıp bir süre iş yeri önünde oyalanan şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen iş yeri sahipleri hırsızlığın daha sonra farkına vardı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri shaiplerinin şüpheliden şikayetçi olmadığı öğrenildi.