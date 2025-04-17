Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen bir kişi işyeri önünde bulunan bir valzi gözüne kestirdi. Valizi alıp bir süre iş yeri önünde oyalanan şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen iş yeri sahipleri hırsızlığın daha sonra farkına vardı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri shaiplerinin şüpheliden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Valiz Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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