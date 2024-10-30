Avcılar'da Yangın: Tavşan Kurtarıldı

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Avcılar'da bir binanın giriş katında çıkan yangını söndüren itfaiye, mahsur kalan tavşanı da kurtararak ev sahibine teslim etti.

Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler tüm daireyi sararken, evi yoğun duman kapladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ev sahipleri dışarıdayken çıkan yangında dairede mahsur kalan tavşan, itfaiye ekipleri tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Yangını söndüren itfaiye görevlileri, karton kutuya koyup su verdikleri tavşanı sahiplerine teslim etti.

Dairede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.