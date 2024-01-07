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Avcılar'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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Avcılar'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

AVCILAR, D-100 Karayolu'nda üç otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda Hacı Şerif Durağı mevkisinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan üç otomobil bilinmeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı. Otomobillerin hasar gördüğü kazada bir kişi yaralandı. Diğer araçtakiler tarafından çıkarılan yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda trafik yoğunluğu oluştu. Karayolundaki trafik araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Avcılar\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
07.01.2024 - 00:38,
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AVCILAR, D-100 Karayolu'nda üç otomobilin birbirine çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda Hacı Şerif Durağı mevkisinde meydana geldi. Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan üç otomobil bilinmeyen nedenle zincirleme kazaya karıştı. Otomobillerin hasar gördüğü kazada bir kişi yaralandı. Diğer araçtakiler tarafından çıkarılan yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda trafik yoğunluğu oluştu. Karayolundaki trafik araçların kaldırılması ile normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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D-100 Karayolu, Hastane, Yaralanma, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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