Avcılar'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

AVCILAR D-100 Karayolu 'nda arıza nedeniyle duran araca, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil arkadan çarptı. Savrulan araç nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, çarpışma anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Arızalanan araca çarpan otomobil sürücüsü İ.K.'nin (33) 1.12 promil alkollü olduğu tespit edildi; sürücü gözaltına alındı.

Kaza, dün gece saatlerinde Avcılar D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza nedeniyle yolda duran araca aynı istikametten gelen İ.K. idaresindeki otomobil çarptı. Savrulan araçlar nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 1'i ağır 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde arıza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü İ.K.'nin 1.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.