Avcılar'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Kaza, dün gece saatlerinde Avcılar D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza nedeniyle yolda duran araca aynı istikametten gelen İ.K. idaresindeki otomobil çarptı. Savrulan araçlar nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 1'i ağır 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde arıza yapan araca çarpan otomobilin sürücüsü İ.K.'nin 1.12 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
