Ordu'da av sırasında arkadaşı tarafından kazara tüfekle vurulduğu iddia edilen 16 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fatsa ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde dün av sırasında 16 yaşındaki D.D'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, aynı yaştaki C.K'ye isabet etti.
Ağır yaralanan C.K, tedavi altına alındığı Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Avda Kaza: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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