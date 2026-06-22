Avn: Egemenliğimiz Sarsılmaz - Son Dakika
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Avn: Egemenliğimiz Sarsılmaz

22.06.2026 13:31
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, iç işlerine müdahale etmeyecek her türlü yardıma açık olduklarını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinin egemen bir devlet olduğunu belirterek, savaşın sona erdirilmesine yönelik her türlü desteği memnuniyetle karşıladıklarını ancak iç işlerine müdahaleyi kabul etmediklerini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, "Rum Katolik Birliği" heyetini kabul etti.

Görüşmede konuşan Avn, savaşın sona erdirilmesine katkı sağlayacak her türlü yardıma açık olduklarını dile getirerek "Yardım ile iç işlerine müdahale arasında ayrım yapıyoruz. Biz egemen bir ülkeyiz ve bizim adımıza hiç kimse müzakere yürütemez." ifadelerini kullandı.

Devletin tüm vatandaşların güvencesi olduğunu vurgulayan Avn, "mezheplerin değil devletin" herkesi koruduğunu savundu.

Avn, tüm Lübnanlıları temsil eden güçlü ve tek bir devletin dışında başka bir seçenek bulunmadığını, bu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Siyasi rekabetin doğal ve meşru olduğunu dile getiren Avn, bunun devlet kurumlarının işleyişini engelleyecek bir araca dönüştürülmemesi gerektiğini belirtti.

Avn, fikir ayrılığının demokratik bir hak olduğuna işaret ederek, "Farklı düşüncelere sahip olmak kutsaldır ancak özellikle ülkenin içinden geçtiği mevcut koşullarda Lübnanlılar arasında ayrışmaya izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

Yolsuzlukla mücadelenin temel şartlarına da değinen Avn, yolsuzluğun ortadan kaldırılmasının en etkili yolunun elektronik devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ile etkin ve bağımsız bir yargı sisteminin oluşturulması olduğunu belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan tarafı bu ateşkesin kalıcı hale gelmesini ve İsrail'in işgal ettiği alanlardan çekilmesini talep ediyor.

Öte yandan İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Taraflar mutabakatta Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın son bulmasının yer aldığını vurguladı.

İran'ın, ABD ile imzaladığı mutabakat zaptına ilişkin İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelerde varılan uzlaşı üzerine Lübnan'daki ateşkesi izlemek için kurulacak yeni mekanizmaya temsilci göndereceği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

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