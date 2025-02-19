Avn: İşgal Tüm Arapları Etkiliyor - Son Dakika
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Avn: İşgal Tüm Arapları Etkiliyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in işgalinin yalnızca Filistin değil, tüm Arap ülkelerini etkilediğini belirtti.

19.02.2025 14:16
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, bölgede yaşanan gelişmelerin sadece Filistin'i değil Lübnan dahil tüm Arap ülkelerini etkilediğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, Arap ülkelerinin büyükelçilerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini vurgulayan Avn, "Lübnan, kardeş Arap ülkelerine saldırı platformu olmayacak." dedi.

İsrail'in Filistin'i işgalinin bölgenin tamamını etkilediğine dikkati çeken Avn, "Bölgede yaşananlar sadece Filistin'i değil, Lübnan dahil tüm Arap ülkelerini etkiliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme süreci

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgali nedeniyle yerinden edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede dün Lübnan askerleri konuşlanarak kontrol sağlarken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.

BM ise İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirdiğini açıklayarak, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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