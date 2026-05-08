Avn, Powell'dan İsrail'e Ateşkes Baskısı İstedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile yaptığı görüşmede, İsrail'e ateşkese uyması için baskı yapılmasını istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn ile İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell telefonda görüştü.

Görüşmede Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sürmesi ele alındı.

Avn, Powell'dan, İsrail'e ateşkese bağlı kalması için baskı yapılmasını, işgal altında tuttuğu güneydeki köy ve beldelerde yıkım faaliyetlerini durdurmasının sağlanmasını istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.