Avn ve Rubio'dan Lübnan Üzerine Görüşme

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Lübnan ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avn ile Rubio telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ateşkesin, diğer adımlara geçiş için temel bir giriş noktası olduğunu belirten Avn, bunun aynı zamanda mevcut meselelerin ele alınabilmesi için uygun koşulların oluşturulmasında gerekli olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise Washington'da gerçekleştirilen önceki temaslarda elde edilen kazanımların korunması ve ilerletilmesi yönündeki çabaların sürdürüleceğini belirterek, ABD yönetiminin bu konudaki kararlılığını yineledi.

Rubio ayrıca ABD'nin, Lübnan'ın istikrarına, bağımsızlığına, tüm toprakları üzerindeki egemenliğine ve kendi kaderini belirleme hakkına desteğini teyit etti.

ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakere süreci kapsamında, Lübnan ve İsrail askeri heyetleri bugün Washington'daki Pentagon'da bir araya geldi.

Washington'da gerçekleştirilen üçüncü tur müzakerelerde kararlaştırılan ve yaklaşık bir saat önce başladığı ifade edilen görüşmenin, devam eden siyasi müzakere sürecinin bir parçası olduğu kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.