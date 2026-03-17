Avrasya Tüneli'nde Çarpıp Kaçan Sürücü Yakalandı

Avrasya Tüneli'nde, önündeki otomobile selektör yapıp çarptıktan sonra kaçan aracın sürücüsü yakalandı.

Tünelin Anadolu Yakası istikametinde 34 PHK 344 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde ilerleyen otomobile defalarca selektör yaptı. Daha sonra önündeki araca çarpan sürücü, durmayarak yoluna devam etti.

Mağdur sürücü ve eşi ise olayı hem 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi hem de yolda gördükleri polis ekiplerine aktardı.

Kaçan sürücü, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Olay araç kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, arkadan gelen otomobilin selektör yapıp çarpması ve polis ekipleri tarafından yakalanması yer alıyor.