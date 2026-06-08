Avrasya Tüneli'nde Kaza: Deniz Suyu Değil - Son Dakika
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Avrasya Tüneli'nde Kaza: Deniz Suyu Değil

Avrasya Tüneli\'nde Kaza: Deniz Suyu Değil
08.06.2026 10:26
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İstanbul Valiliği, Avrasya Tüneli'nde meydana gelen kazanın ardından tünele akan suyun deniz suyuyla ilgisi olmadığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Avrasya Tüneli'nde bir otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 08.00 sıralarında özel bir otomobilin Avrasya Tüneli'nde itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı belirtildi.

Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki suyun tünele aktığı bildirilen açıklamada, "Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Avrasya Tüneli, saat 09.00'dan itibaren araç trafiğine yeniden açıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle tünele giden yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, tünelin girişinde, Avrupa Yakası istikametinde araçların ağır seyretmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Avrasya Tüneli, Yerel Haberler, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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