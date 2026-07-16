Avrasya Tüneli Yeniden Açıldı

İstanbul Valiliği, Avrasya Tüneli'nde boru patlaması sonucu oluşan su birikintisinin tahliye edildiğini ve tünelin yeniden araç trafiğine açıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 19.30'da Avrasya Tüneli'nde, yangın söndürme suyu tesisatındaki boru patlaması sonucu su birikintisi oluştu.
Bunun üzerine Avrasya Tüneli'nin Asya-Avrupa istikameti araç trafiğine kapatıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla tünelde biriken su tahliye edildi.
Tünelin araç trafiğine kapanan kısmı yeniden açıldı.
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