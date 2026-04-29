Avrupa 2025'te Tarihi Sıcak Hava Dalgaları ve Buzul Erişmeleriyle Sarsıldı

Avrupa, 2025 yılında tarihi sıcak hava dalgaları, eriyen buzullar ve rekor deniz yüzeyi sıcaklıklarıyla sarsıldı. AB Kopernik İklim Değişikliği Servisi ve WMO'nun ortak raporuna göre, kıtanın en az yüzde 95'i ortalamanın üzerinde sıcaklıklar yaşadı. İngiltere, Norveç ve İzlanda en sıcak yılını geçirdi. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, Avrupa'nın 1980'den bu yana küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını belirtti.

Türkiye'de sıcaklıklar Temmuz'da ilk kez 50 dereceye ulaşırken, Yunanistan nüfusunun yüzde 85'i aşırı sıcaklıklara maruz kaldı. Avrupa genelinde buzullar net kütle kaybı yaşadı; İzlanda'da tarihin ikinci en büyük erimesi kaydedildi. Grönland buz tabakası yaklaşık 139 milyar ton buz kaybetti. Avrupa'nın deniz yüzeyi sıcaklığı dördüncü yıl üst üste rekor kırdı. Orman yangınları 1 milyon 34 bin 550 hektarı küle çevirirken, fırtına ve seller en az 21 kişinin ölümüne yol açtı.