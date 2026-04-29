Avrupa 2025'te Tarihi Sıcak Hava Dalgaları ve Buzul Erişmeleriyle Sarsıldı
Avrupa 2025'te Tarihi Sıcak Hava Dalgaları ve Buzul Erişmeleriyle Sarsıldı

29.04.2026 13:20
AB Kopernik ve WMO'nun ortak raporuna göre, Avrupa 2025'te rekor sıcaklıklar, eriyen buzullar ve aşırı hava olaylarıyla karşı karşıya kaldı. Kıta, küresel ortalamanın iki katı hızla ısınıyor.

Avrupa, 2025 yılında tarihi sıcak hava dalgaları, eriyen buzullar ve rekor deniz yüzeyi sıcaklıklarıyla sarsıldı. AB Kopernik İklim Değişikliği Servisi ve WMO'nun ortak raporuna göre, kıtanın en az yüzde 95'i ortalamanın üzerinde sıcaklıklar yaşadı. İngiltere, Norveç ve İzlanda en sıcak yılını geçirdi. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, Avrupa'nın 1980'den bu yana küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını belirtti.

Türkiye'de sıcaklıklar Temmuz'da ilk kez 50 dereceye ulaşırken, Yunanistan nüfusunun yüzde 85'i aşırı sıcaklıklara maruz kaldı. Avrupa genelinde buzullar net kütle kaybı yaşadı; İzlanda'da tarihin ikinci en büyük erimesi kaydedildi. Grönland buz tabakası yaklaşık 139 milyar ton buz kaybetti. Avrupa'nın deniz yüzeyi sıcaklığı dördüncü yıl üst üste rekor kırdı. Orman yangınları 1 milyon 34 bin 550 hektarı küle çevirirken, fırtına ve seller en az 21 kişinin ölümüne yol açtı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Avrupa 2025'te Tarihi Sıcak Hava Dalgaları ve Buzul Erişmeleriyle Sarsıldı - Son Dakika

İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı Salondan “bozkurt“ işareti yaparak çıktı İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim
Moskova’da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü Moskova'da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
SON DAKİKA: Avrupa 2025'te Tarihi Sıcak Hava Dalgaları ve Buzul Erişmeleriyle Sarsıldı - Son Dakika
