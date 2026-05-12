Avrupa Barış Çabalarına Güçlendirilmelidir

12.05.2026 20:33
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Avrupa'nın barış çabalarına katılımını artırması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönünde yürütülen çalışmalara ilişkin, "Avrupa'nın, barış çabalarına katılımını güçlendirme zamanı geldi" dedi.

Sybiha, Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (PISM) tarafından Varşova'da düzenlenen "Strategic Ark" adlı konferansta Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile katıldığı bir panelde konuştu.

Bakan Sybiha, burada yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile savaşın bitirilmesi yönünde devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Savaşın sona ermesi için ABD tarafıyla yapılan diplomatik çalışmalarda Avrupa'nın yer almasının kendileri için önemli olduğunu belirten Sybiha, "Avrupa'nın, barış çabalarına katılımını güçlendirme zamanı geldi. Bu, ABD'nin önderliğindeki ana diplomatik yolun bir alternatifi olarak değil, onu tamamlayıcı bir unsur olarak olmalıdır." dedi.

Sybiha, "Avrupa'nın barış sürecine dahil edilmesi, özellikle havaalanlarıyla ilgili ateşkes gibi belirli sorunların çözülmesine yardımcı olabilir." yorumunu yaptı.

Müttefiklerin Rusya'ya yönelik baskıyı artırması gerektiğini savunan Sybiha, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, Ukrayna'daki hedeflerine asla ulaşamayacağının farkına varmalıdır." ifadesini kullandı.

Sybiha, Ukrayna'nın savunma imkanlarını daha da güçlendirdiğini, Körfez ülkeleri ile savunma alanında işbirliği yapmaya başladıklarını anımsatarak, "Bir güvenlik ortağı ve güvenlik ihracatçısı olduk. Bu yeni bir gerçeklik." şeklinde konuştu.

İnsansız hava araçlarının (İHA) ortak üretimi konusunda ABD tarafıyla çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Sybiha, "ABD ile insansız hava aracı anlaşmasına açığız." dedi.

Ukrayna'nın ürettiği İHA veya insansız deniz araçlarının savaşta kendilerine bir avantaj sağladığını ifade eden Sybiha, "Ukrayna'nın havada, suda ve karada kullandığı insansız hava araçları sayesinde Rus insan gücü artık bir avantaj olmaktan çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha konuşmasında ayrıca Ukrayna hava sahasının korunması için hava savunma sistemlerinin ülkesinde üretilmesine yönelik bazı müttefiklerden ciddi teklifler aldıklarını kaydetti.

"Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) kapsamında devam eden silah satın alımlarına da değinen Sybiha, "PURL programı çerçevesinde ABD'den silah tedarikinde herhangi bir gecikme yok." dedi.

Bakan Sybiha ayrıca, cephe hattında kendilerini savunmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Ukrayna direnişini sürdürüyor ve elimizde kozlar var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Icardi Galatasaray defterini kapattı
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı Kesilen ceza servet değerinde
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
Tartışma büyüyor Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
