Batı Trakya Türkleri, Yunanistan\'dan iyi niyet bekliyor

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan yakınlaşmaya dikkati çekerek, Atina hükümetinin Batı Trakya'da yaşayan Türklerin sorunlarına karşı iyi niyetle yaklaşmasını istedi.

Habipoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye verdiği röportaja atıfta bulunarak bir açıklama yayımladı.

"Ana vatanımızın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen aralık ayında Atina'ya yaptığı resmi ziyaretin ardından, son dönemde ana vatanımız ve ülkemiz arasında ikili ilişkilerdeki yakınlaşmanın artarak devam etmesi sevindirici." ifadesini kullanan Habipoğlu, Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine karşı iyi niyet göstermesi, eğitim, örgütlenme ve din özgürlüğü ile ilgili sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.

Habipoğlu, "Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız ve iyi niyet ile diyalog oldukça çözülemeyecek hiçbir sorunumuz yok." değerlendirmesinde bulundu.

???????Miçotakis, ERT'ye verdiği röportajda, Ege'deki sorunlara iyi niyetle yaklaşılacağını belirtmişti.