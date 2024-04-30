Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, DEB Partisine Destek Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, DEB Partisine Destek Çağrısı Yaptı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, DEB Partisine Destek Çağrısı Yaptı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde DEB Partisine destek çağrısı yaptı. Federasyon, Batı Trakya Türklerinin varlığını güçlü şekilde hissettirebilmek için DEB Partisine oy verme çağrısı yaptı. DEB Partisi, Batı Trakya Türk toplumunun sesini duyurmayı ve varlığını inkar edenlere mesajını güçlü şekilde iletmeyi hedefliyor. DEB, daha önceki seçimlerde büyük başarı elde etmiş olsa da yüzde 3'ün altında oy aldığı için AP'ye milletvekili gönderememişti.

30.04.2024 17:11
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Dostluk, Eşitlik, Barış (DEB) Partisine destek çağrısı yaptı.

Federasyon tarafından sosyal medya üzerinden yayımlanan açıklamada, Batı Trakya Türklerinin Avrupa ve Yunanistan'daki varlıklarını güçlü şekilde hissettirebilmek için DEB Partisine destek verilmesinin önemi vurgulanırken, tüm Batı Trakyalı Türklere oy verme haklarını kullanmaları çağrısı yapıldı.

DEB Partisinin 2014 ve 2019'daki AP seçimlerinde büyük başarı elde ettiği hatırlatılan açıklamada, "DEB Partisi, Batı Trakya Türk toplumunun gür sesini ve taleplerini tüm Avrupa'ya duyurmayı, ülkemizde varlığımızı inkar edenlere 'Varız ve Türk'üz' mesajını güçlü şekilde vermeyi amaçlıyor." denildi.

DEB, 2014'te ilk kez katıldığı AP seçimlerinde Rodop, Meriç ve İskeçe illerinde Türk seçmenlerin büyük bölümünü bünyesinde toplayarak, yaklaşık 43 bin oyla birinci sırada yer almıştı.

26 Mayıs 2019'da da yerel seçimlerle birlikte gerçekleştirilen AP seçimlerinde DEB, Batı Trakya'daki 3 ilin 2'sinde birinci çıkmıştı.

Yasa gereği ülke genelinde yüzde 3'ün üzerinde oy alamayan partiler AP'ye milletvekili gönderemiyor. DEB de Rodop ve İskeçe'de birinci parti olmasına rağmen ülke genelinde yüzde 3'ün altında oy aldığı için AP'ye milletvekili gönderememişti.

DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, 2019'daki seçimin sonuçlarının açıklanmasının ardından, "DEB'in Yunan siyasi sistemi içinde bir yeri bulunduğunu artık herkesin kabullenmesi gerekir. İnsanlarımız yıllarca Yunan siyasi partilerinden sürekli hayal kırıklıkları yaşamış ve artık elle tutulur bir şeyler istiyor, bunu da DEB çatısı altında arıyor." demişti

Kaynak: AA

Batı Trakya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, DEB Partisine Destek Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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