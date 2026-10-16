Avrupa borsaları, Fed Başkanı Warsh'ın açıklamalarıyla günü yükselişle kapattı - Son Dakika
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Avrupa borsaları, Fed Başkanı Warsh'ın açıklamalarıyla günü yükselişle kapattı

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Yapay zeka endişelerinin hafiflemesi ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın iyimser açıklamaları Avrupa borsalarını yükselişle kapattırdı. Kapanışta Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 kazançla 644,74 puana çıkarken DAX yüzde 0,95, FTSE MIB yüzde 0,93 arttı.

Küresel piyasalarda yapay zeka yatırımlarına yönelik endişelerin hafiflemesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarının iyimserliği desteklemesiyle Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,72 değer kazanarak 644,74 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,93 artışla 49.857,18 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,95 yükselerek 25.622,61 puandan ve İngiltere'de FTSE endeksi yüzde 0,38 değer kazanarak 10.881,9 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,28 artışla 7.956,7 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,054 yükselişle 1,122 seviyesinden işlem gördü.

Yapay zeka endişeleri hafifledi

Hafta içinde yapay zeka ekosistemine yapılan milyarlarca avroluk yatırımların geri dönüşlerine şüpheyle yaklaşılması ve ABD enflasyon verilerinin faiz baskısını artırması piyasaları germişti.

Ancak Fed Başkanı Kevin Warsh'un son konuşmasında, para politikasına değinmeyerek ekimde olası faiz artışı sinyali vermemesi ve yapay zeka yatırımlarının, ABD ekonomisini güçlü şekilde desteklediğini vurgulaması piyasalara derin bir nefes aldırdı.

Analistler, yarı iletken ve yapay zeka hisselerindeki son gerilemeyi genel bir kırılmadan ziyade "seçici bir yeniden değerleme" olarak nitelendiriyor.

Avro Bölgesi'nde enflasyon son 3 yılın zirvesinde

Ekonomi veri kanadında ise Avro Bölgesi enflasyonu eylülde enerji fiyatlarının öncülüğünde son 3 yılın en yüksek seviyesine tırmandı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) eylülde yıllık bazda yüzde 3,8 artış göstererek Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin oldukça üzerine çıktı.

Bölgede enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 18,9 olarak kaydedildi. Bu yükselişte, İran ve ABD arasındaki gerilimin Basra Körfezi'ndeki petrol sevkiyatlarını aksatması ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler ana etken oldu. Enerji fiyatlarındaki bu dalgalanmayla birlikte Londra'da Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 107,26 dolara yükseldi.

Şirket hisselerinde ise jeopolitik risklerin gölgesinde savunma sanayi hisselerindeki ralli sürdü. Alman savunma şirketi Rheinmetall yüzde 6,3 primle DAX endeksine öncülük ederken, TKMS, Renk ve Hensoldt hisselerinde yüzde 4,4 ile yüzde 6 arasında yükselişler görüldü.

Almanya ve Fransa'nın Avrupa Birliği'nde (AB) 2035'te yürürlüğe girmesi planlanan içten yanmalı motor yasağını esnetmek üzere anlaşmaya varması otomotiv hisselerini canlandırdı. Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hisseleri günü yüzde 2,8 ile yüzde 3,5 arasında kazançlarla tamamladı.

Analistler, enerji fiyatlarında kalıcı bir düşüş yaşanmadığı sürece enflasyon ve buna bağlı ekonomik risklerin masada kalacağını belirterek, küresel finans piyasalarının gözünün ileriki günlerde IMF toplantılarının ardından Fed, ECB ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) yetkililerinin yapacağı kritik konuşmalarda olacağını vurguladı.

Kaynak: AA
Yapay ZekaEkonomiFinansGüncelEnerjiBorsaSon Dakika

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