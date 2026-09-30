Avrupa borsalarında kapanış düşüşle gerçekleşti, Stoxx Europe 600 634,89 puana indi - Son Dakika
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Avrupa borsalarında kapanış düşüşle gerçekleşti, Stoxx Europe 600 634,89 puana indi

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Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle kapattı; Stoxx Europe 600 yüzde 0,5 azalarak 634,89 puana geriledi. FTSE 100 yüzde 0,29, DAX 40 yüzde 0,79, CAC 40 yüzde 0,89 ve FTSE MIB yüzde 0,84 değer kaybetti.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,5 azalarak 634,89 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,29 düşüşle 10.606 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,79 azalışla 25.199,19 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 değer kaybıyla 7.964,51 puana ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,84 gerileyerek 51.371,98 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.31 itibarıyla yüzde 0,03 düşüşle 1,134 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasalarında, Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol fiyatları ve enflasyon üzerindeki etkileri, yüksek seyreden tahvil faizleri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler takip edildi.

Almanya'da yıllık enflasyon, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların enerji maliyetlerini tetiklemesiyle eylülde beklentileri aşarak yüzde 3,3'e yükseldi ve Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

İngiltere ekonomisinde bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin ekonomik büyüme yukarı yönlü revize edilerek yüzde 0,5'e çıkarıldı.

Kaynak: AA
EkonomiFinansGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa borsalarında kapanış düşüşle gerçekleşti, Stoxx Europe 600 634,89 puana indi - Son Dakika
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