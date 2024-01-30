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Avrupa'da Rekor Sıcaklık: İtalya'da 48,8 Derece Kaydedildi - Son Dakika
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Avrupa'da Rekor Sıcaklık: İtalya'da 48,8 Derece Kaydedildi

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Avrupa için rekor sıcaklığın 11 Ağustos 2021'de 48,8 santigrat derece ile İtalya'nın Sicilya Adası'nda kaydedildiğini doğruladı. WMO'nun yeni raporunda açıklanan bulgular, Uluslararası Klimatoloji Dergisi'nde de yayımlandı. Raporda, Sicilya Adası'nda ölçülen 48,8 derece sıcaklığın Avrupa için yeni bir rekor olduğu belirtildi. Gelecekte Avrupa genelinde daha büyük aşırılıkların meydana gelmesi muhtemel olduğu ifade edildi.

Avrupa\'da Rekor Sıcaklık: İtalya\'da 48,8 Derece Kaydedildi
30.01.2024 - 16:25,
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Avrupa için rekor sıcaklığın 11 Ağustos 2021'de 48,8 santigrat derece ile İtalya'nın Sicilya Adası'nda kaydedildiğini doğruladı.

WMO'nun yeni raporunda açıklanan yeni bulguların Uluslararası Klimatoloji Dergisi'nde de yayımlandığı belirtildi.

Raporda, 11 Ağustos 2021'de Sicilya Adası'nda ölçülen 48,8 derece sıcaklığın Avrupa için yeni bir rekor olduğu ifade edildi.

Avrupa'da bir önceki sıcaklık rekorunun 10 Temmuz 1977'de 48 santigrat derece ile Yunanistan'ın Atina ve Elefsina şehirlerine ait olduğu belirtildi.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO'nun İklim ve Hava Ekstremleri Raportörü Randall Cerveny, "Gelecekte Avrupa genelinde daha büyük aşırılıkların meydana gelmesi mümkün, hatta muhtemeldir." ifadelerini kullandı.

Cerveny, bu tür aşırı iklim olayları tespit edildiğinde yeni "WMO değerlendirme komitelerinin" oluşturulacağını da kaydetti.

Bu tür araştırmaların küresel sıcaklık kayıtlarının düzgün şekilde ölçüldüğüne dair güven sağladığına da işaret eden Cerveny, "Bu rapor, dünyanın belirli bölgelerinde yüksek sıcaklık rekorlarının kırılmaya devam ettiği yönündeki endişe verici eğilimi gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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