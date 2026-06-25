Avrupa'da Rekor Sıcaklıklar ve Can Kaybı - Son Dakika
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Avrupa'da Rekor Sıcaklıklar ve Can Kaybı

25.06.2026 21:21
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Sıcak hava dalgası Avrupa'da rekor sıcaklıklar ve 300'e yakın ölüme yol açtı.

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa ülkelerinde yeni sıcaklık rekorları kırılırken yaklaşık 300 kişi sıcaklığa bağlı olaylarda hayatını kaybetti.

Başta Fransa olmak üzere İspanya, İngiltere ve Belçika'da rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar eğitimden ulaşıma, sağlıktan altyapı hizmetlerine kadar hayatı olumsuz etkilerken çok sayıda kişi de sıcaklığa bağlı olaylarda yaşamını yitirdi.

Avrupa ülkelerinde rekor sıcaklıklar

Fransa'da 23 Haziran'da 29,9 ile 1947'den bu yana kaydedilen en sıcak gün rekoru kırıldı.

İngiltere'de 24 Haziran en sıcak haziran günü olarak kayıtlara geçti, Belçika'da dün 33 dereceyi aşan rekor sıcaklıklar kaydedildi.

İspanya'da ise bazı şehirlerde sıcaklıklar 43-44 dereceyi bulurken 1950'lerden bu yana en yüksek ortalama sıcaklıklar görüldü.

Sıcaklık nedeniyle hastaneye yatış ve ölüm oranlarında artış

Avrupa genelinde artan sıcaklıklar sağlık sistemi üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken bazı hükümetler tarafından "kriz durumu" olarak tanımlanan yüksek sıcaklıklara karşı tedbirler alınıyor.

Ancak aşırı sıcaklar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaratıyor, sıcaklığa bağlı ölümlerde de artış yaşanıyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı 21-24 Haziran tarihlerinde 212 kişinin rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar nedeniyle öldüğünü açıkladı. Fransa'da ise 18 Haziran'dan bu yana serinlemek için suya giren 40'ı aşkın kişi hayatını kaybederken yaklaşık 20 kişi de sıcaklıkla bağlantılı nedenlerle yaşamını yitirdi.

İngiltere'de 15, Almanya'da 6 kişi boğuldu.

Yüksek sıcaklıklara ısı kubbesi neden oluyor

Uzmanlara göre, kıtayı etkisi altına alan ısı kubbesi (heat dome) olarak adlandırılan yüksek basınç sistemi, sıcak havayı Avrupa kıtasının üzerine hapsettiği için rekor seviyede sıcaklıkların görülmesine yol açıyor.

Atmosferin üst katmanlarından oluşan büyük ve yüksek basınç alanı oluşturan ısı kubbesi, sıcaklıkların etkili olduğu alanda birikmesine neden oluyor.

Biriken ve hapsolan havanın giderek daha sıcak hale gelmesi de rekor sıcaklıklara kapı aralıyor.

Ayrıca sera gazı etkisi ve iklim değişikliğinin de bu sıcaklıkların arkasındaki temel faktör olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre sera gazı emisyonundan kaynaklanan küresel ısınma dolayısıyla ısı kubbelerinin başlangıç noktaları geçmişe kıyasla daha yüksek derecelerden oluşuyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'da Rekor Sıcaklıklar ve Can Kaybı - Son Dakika

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