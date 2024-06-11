Avrupa Hür İttifakı, Batı Trakyalı Türklerin DEB Partisini tebrik etti - Son Dakika
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Avrupa Hür İttifakı, Batı Trakyalı Türklerin DEB Partisini tebrik etti

Avrupa Hür İttifakı, Batı Trakyalı Türklerin DEB Partisini tebrik etti

Avrupa Hür İttifakı (EFA), Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Batı Trakyalı Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisini, bölgedeki başarısından dolayı tebrik etti. DEB Partisi, AP'ye milletvekili gönderememesi sebebiyle EFA milletvekilleri aracılığıyla temsil edilecek. Açıklamada, aşırı sağın yükselişine dikkat çekilerek, Batı Trakya Türklerinin siyasi temsili engelleyen yüzde 3 seçim barajının kaldırılması talep edildi.

11.06.2024 17:15
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Avrupa Hür İttifakı (EFA), 9 Haziran'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Batı Trakyalı Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisini, bölgedeki başarısından dolayı tebrik etti.

DEP Partisinin de üyesi oldu EFA, AP seçimleri ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Batı Trakya'da 3 ilden 2'sinde birinci olan DEB Partisi tebrik edilirken, antidemokratik siyasi engeller sebebiyle AP'ye milletvekili gönderemeyen DEB'in, EFA milletvekilleri aracılığıyla temsil edileceği vurgulandı.

Açıklamada, Avrupa genelinde aşırı sağın yükselişine de işaret edilerek, bu durumun kaygı verici olduğu aktarıldı.

DEB, 2014 ve 2019'daki AP seçimlerinde de Batı Trakya'daki 3 ilin 2'sinde birinci çıkmasına rağmen ülke genelinde uygulanan yüzde 3 seçim barajını aşamadığından AP'ye milletvekili gönderememişti.

Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınan Dr. Sadık Ahmet, Yunanistan'da 1989'da düzenlenen genel seçimlerde yüksek oy olarak bağımsız milletvekili seçilmişti.

Yunanistan yönetimi, 24 Ekim 1990'da Ahmet'in seçilmesini engellemek için hem siyasi partilere hem de bağımsız adaylara yüzde 3'lük seçim barajı getirmişti.

Partilerin ve bağımsız adayların, meclise girebilmesi için ülke genelinde uygulanan yüzde 3 seçim barajını aşması gerekiyor.

Batı Trakya Türkleri, siyasi temsili engellediği gerekçesiyle yüzde 3 seçim barajının kaldırılmasını istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avrupa Hür İttifakı, Batı Trakyalı Türklerin DEB Partisini tebrik etti - Son Dakika

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