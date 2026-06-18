Avrupa Kentleri Uyuşturucu Şiddetine Karşı Koalisyon Kurdu

Avrupa'nın çeşitli kentlerinin belediye başkanları, uyuşturucu bağlantılı şiddetle mücadele amacıyla ortak bir koalisyon kurdu.

Ulusal basına göre Brüksel'de düzenlenen konferansta resmen duyurulan koalisyonun, yerel yönetimler arasında iyi uygulamaların paylaşılması, ortak eylem planı hazırlanması ve kentlerin çıkarlarının ulusal ve Avrupa düzeyindeki kurumlar nezdinde temsil edilmesi hedefleniyor.

Koalisyonun açıklamasında, uyuşturucu sorununun yaş, sosyal sınıf veya bölge ayrımı gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerini etkilediği belirtildi.

Açıklamada, uyuşturucu ticaretinin giderek yaygınlaşması karşısında kentlerin gençleri korumayı, aileleri desteklemeyi, mahallelerde yaşam kalitesini muhafaza etmeyi ve vatandaşların güvenlik beklentilerine yanıt vermeyi amaçladığı kaydedildi.

Konferansın açılışında konuşan Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, kentlerin uyuşturucu bağlantılı şiddetin önlenmesi ve kontrol altına alınmasında merkezi rol oynadığını belirterek yerel yönetimlerin polis, yargı, sağlık hizmetleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşları bir araya getirerek yerel koşullara uygun çözümler geliştirebildiğini söyledi.

Koalisyonda Brüksel'in yanı sıra Amsterdam, Berlin ve Liege gibi kentler yer alıyor.

Avrupa'nın siyasi merkezinde uyuşturucu kaynaklı şiddet artıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalar nedeniyle artan güvenlik sorunlarıyla gündeme geliyor.

Avrupa'nın en büyük giriş kapılarından biri olan Anvers Limanı, Latin Amerika'dan Avrupa'ya gönderilen kokain sevkiyatlarının başlıca merkezleri arasında yer alıyor. Yetkililere göre ülkeye giren uyuşturucunun önemli bölümü Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağları üzerinden piyasaya sürülüyor.

Başkentte faaliyet gösteren suç örgütleri arasında yaşanan ölümcül hesaplaşmalar, son dönemde güvenlik güçlerinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Belçika polisi, 2025 yılında Brüksel'de çoğu uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetmişti. Arka arkaya meydana gelen ve gündemi uzun süre meşgul eden bu olaylarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.