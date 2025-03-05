Avrupa'nın İlk 50 Kübitlik Kuantum Bilgisayarı Piyasada

HELSİNKİ, 5 Mart (Xinhua) -- Finlandiya Teknik Araştırma Merkezi (VTT) ve bilgisayar şirketi IQM tarafından geliştirilerek piyasaya sürülen Avrupa'nın ilk 50 kübitlik süper iletken kuantum bilgisayarı.
Finlandiya'nın önde gelen araştırma enstitüsü VTT ve bilgisayar şirketi IQM salı günü Avrupa'nın 50 kübitlik ilk süper iletken kuantum bilgisayarını geliştirip piyasaya sürdüklerini duyurdu.
Finlandiya'nın güneyindeki Espoo kentinde bulunan Micronova'daki devlete ait VTT Teknik Araştırma Merkezi'nde yer alan bilgisayar, VTT QX kuantum hesaplama hizmeti aracılığıyla araştırmacılar ve şirketler tarafından kullanılabiliyor. (Fotoğraf: VTT/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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