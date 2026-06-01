Avrupa'nın Savunma Üretim Sorunu

01.06.2026 11:58
Kubilius, Avrupa'da savunma harcamaları artsa da üretim kapasitesinin büyümediğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Avrupa'nın savunma harcamalarının artmasına rağmen sektörün üretim kapasitesinin istenen hızda büyümediğini söyledi.

Kubilius, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asamblesi Bahar Oturumunda konuştu.

Rusya'nın hala AB'den çok daha fazla üretim yaptığını belirten Kubilius, bunun, çok tehlikeli bir durum olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için cazibe ve teşvik unsuru oluşturduğunu söyledi.

Kubilius, "Avrupa'daki ulusal parlamentoların hükümetlerine şu soruyu sorması gerekiyor: Savunma harcamaları artmasına rağmen neden sanayi üretimi gerekli ölçüde büyütülmüyor?" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da tek bir savunma pazarının bulunmadığını, rekabetin yetersiz olduğunu belirten Kubilius, inovasyonun eksik kaldığına ve savunma sanayisinin üretim kapasitesinin istenen hızda artmadığına dikkati çekti.

Kubilius, ulusal parlamentoların, AB'de tek bir savunma pazarı oluşturma mücadelesinin, aynı zamanda ulusal düzeyde modern savunma doktrinlerine sahip bulunma mücadelesi olduğunu anlamaları gerektiğini savundu.

NATO'nun, dünyanın en büyük ve en başarılı askeri ittifakı olduğunu dile getiren Kubilius, AB'nin de en büyük ve en başarılı ortak pazar olduğunu vurguldı.

Kubilius, "Birlikte hareket ederek Rusya'dan daha fazla üretim yapabilir, Rusya'yı caydırabilir ve Avrupa kıtasında bir savaşın önüne geçebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

