Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakı, AP'nin 3. büyük siyasi grubu olacak

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Avrupa'da aşırı sağ partilerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülük ettiği "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakına katılmasıyla yeni oluşumun Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 3. büyük siyasi grubu olması öngörülüyor.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Macaristan Hükümeti Sözcüsü'ne göre, Fransız aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) partisi Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakına katılma kararı aldı.

Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerde beklenen başarıyı elde edemeyen RN'nin liderlerinden Jordan Bardella da sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Avrupa Parlamentosu'nda RN milletvekillerinin, büyük bir grup içinde rollerini oynayacaklarını" duyurdu.

İtalyan aşırı sağ Lig partisinin lideri Matteo Salvini yaptığı açıklamada, Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubundan Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakına geçeceklerini duyurdu.

Fransız ve İtalyan aşırı sağ partilerin ittifaka katılma kararı almasının ardından Orban'ın öncülük ettiği Avrupa'nın Vatanseverleri'nin Hristiyan Demokratlar ve Sosyalistlerin ardından AP'nin 3. grubu olması öngörülüyor.

AP'de siyasi grupların son halini alması için son gün 8 Temmuz olarak belirlenirken, Avrupa'nın Vatanseverleri grubunun kurulduğuna dair resmi duyurunun bugün yapılması bekleniyor.

Son yapılan AP seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesinin ardından siyasi partiler arası ittifaklar da şekillenmeye başlamıştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 30 Haziran'da bir araya gelen aşırı sağcı ve AB karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya'daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) temsilcileri, AP'de "Avrupa'nın Vatanseverleri" (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifakın kurulduğunu duyurmuştu.

Aşırı sağcı İspanyol Vox, Portekizli Chega, Hollandalı Özgürlük Partisi (PVV) ve Belçikalı Flaman Menfaati (VB) partileri de ittifaka katıldığını açıklamıştı.