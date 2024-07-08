Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakı, AP'nin 3. büyük siyasi grubu olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakı, AP'nin 3. büyük siyasi grubu olacak

Avrupa'da aşırı sağ partilerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülük ettiği 'Avrupa'nın Vatanseverleri' ittifakına katılmasıyla yeni oluşumun Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 3. büyük siyasi grubu olması öngörülüyor. Fransız aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) partisi ve İtalyan aşırı sağ Lig partisi de ittifaka katılma kararı aldı. Bu gelişmelerle birlikte Avrupa'nın Vatanseverleri'nin Hristiyan Demokratlar ve Sosyalistlerin ardından AP'nin 3. grubu olması bekleniyor.

08.07.2024 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa'da aşırı sağ partilerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülük ettiği "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakına katılmasıyla yeni oluşumun Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 3. büyük siyasi grubu olması öngörülüyor.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Macaristan Hükümeti Sözcüsü'ne göre, Fransız aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) partisi Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakına katılma kararı aldı.

Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerde beklenen başarıyı elde edemeyen RN'nin liderlerinden Jordan Bardella da sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Avrupa Parlamentosu'nda RN milletvekillerinin, büyük bir grup içinde rollerini oynayacaklarını" duyurdu.

İtalyan aşırı sağ Lig partisinin lideri Matteo Salvini yaptığı açıklamada, Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubundan Avrupa'nın Vatanseverleri ittifakına geçeceklerini duyurdu.

Fransız ve İtalyan aşırı sağ partilerin ittifaka katılma kararı almasının ardından Orban'ın öncülük ettiği Avrupa'nın Vatanseverleri'nin Hristiyan Demokratlar ve Sosyalistlerin ardından AP'nin 3. grubu olması öngörülüyor.

AP'de siyasi grupların son halini alması için son gün 8 Temmuz olarak belirlenirken, Avrupa'nın Vatanseverleri grubunun kurulduğuna dair resmi duyurunun bugün yapılması bekleniyor.

Son yapılan AP seçimlerinde aşırı sağın güçlenmesinin ardından siyasi partiler arası ittifaklar da şekillenmeye başlamıştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 30 Haziran'da bir araya gelen aşırı sağcı ve AB karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Çekya'daki Gayrimemnun Vatandaşlar Hareketi (ANO) temsilcileri, AP'de "Avrupa'nın Vatanseverleri" (Patriots for Europe) adını verdikleri ittifakın kurulduğunu duyurmuştu.

Aşırı sağcı İspanyol Vox, Portekizli Chega, Hollandalı Özgürlük Partisi (PVV) ve Belçikalı Flaman Menfaati (VB) partileri de ittifaka katıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Viktor Orban, Macaristan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakı, AP'nin 3. büyük siyasi grubu olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Erdoğan ile özdeşleşen “Winner“ ceketi Özel’den sonra İmamoğlu da giydi Erdoğan ile özdeşleşen "Winner" ceketi Özel'den sonra İmamoğlu da giydi
14:30 ATM’lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak
13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
14:55 Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi
14:33 Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı Alman taraftarlar, Euro 2024 çeyrek finalinde elendikleri İspanya maçının tekrarlanması için binlerce imza topladı
14:21 Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama Konsere çıkmadığı için Belediye Başkanı tarafından hedef gösterilen Merve Özbey cephesinden açıklama
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:34 Sosyal medya yorumu tehdit olarak değerlendirildi, sanığa hapis cezası verildi Sosyal medya yorumu tehdit olarak değerlendirildi, sanığa hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 15:27:28. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa'nın Vatanseverleri İttifakı, AP'nin 3. büyük siyasi grubu olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement