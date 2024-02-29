Avrupa Parlamentosu Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Avrupa Parlamentosu Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu

Avrupa Parlamentosu (AP) ilk kez, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de 'acil ve kalıcı ateşkes' çağrısında bulundu. AP Genel Kurulunda kabul edilen 2023 raporunda, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yapıldı. Rapor, AB'ye, üye ülkelere ve uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde herkesin gıda ve suya kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla özellikle acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunulmasını önerdi. AP'nin bu çağrısıyla birlikte Gazze'de ateşkes talebi ilk kez yapılmış oldu.

29.02.2024 00:21  Güncelleme: 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu (AP) ilk kez, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.

AP Genel Kurulunda "Dünyada insan hakları ve demokrasinin durumu ile AB'nin buna yönelik politikası" konusunda hazırlanan 2023 raporu, 265 lehte, 253 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edildi.

AP'deki Sol Grup üyelerinin değişiklik talebinde bulunduğu raporun 62'nci maddesine "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı" eklendi.

Revize edilerek onaylanan yeni raporda, "AB'ye, üye ülkelere ve uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde, herkesin gıda ve suya kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla özellikle acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunulur." ifadesi yer aldı.

Böylece AP ilk kez, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmuş oldu. 18 Ocak'ta kabul edilen kararda, "kalıcı ateşkes", tüm esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın tasfiyesi şartlarına bağlanmıştı.

Genel Kurulda dün söz konusu rapora ilişkin yapılan oturumda birçok milletvekili, raporda Gazze'ye yer verilmemesini eleştirerek, AB'yi İsrail'i işlediği suçlara rağmen cezasız bırakmakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 00:49:08. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement