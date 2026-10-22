Avrupa Parlamentosu, Strazburg'da Sakharov Ödülü'nü UCM ve yetkililerine verdi - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu, Strazburg'da Sakharov Ödülü'nü UCM ve yetkililerine verdi

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Avrupa Parlamentosu, Sakharov Ödülü'nü bu yıl Uluslararası Ceza Mahkemesi ve yetkililerine verdi. AP Başkanı Roberta Metsola, kararı Strazburg'daki oturumda duyurdu ve Mahkeme'nin uluslararası hukuk ve adaletin korunmasına yönelik çalışmalarını takdir etti.

Avrupa Parlamentosunun (AP) insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'nün sahibi, bu yıl Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve yetkilileri oldu.

AP Başkanı Roberta Metsola, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen AP oturumunda ödül sahiplerini duyurdu.

Metsola, "Avrupa Birliği (AB) çok taraflılığa ve uluslararası kurumlara saygı temelinde inşa edilmiştir. AP, Sakharov Ödülü'nü UCM ve yetkililerine vererek Mahkeme'nin uluslararası hukuk ve adaletin korunması yönündeki önemli çalışmalarını takdir etmektedir." ifadesini kullandı.

AP'den yapılan yazılı açıklamada ise ödülün UCM'nin soruşturmalar, kovuşturmalar ve yargılamaların yanı sıra tutuklama emirlerinin çıkarılması veya çıkarılmasına izin verilmesi gibi çalışmalarını öne çıkardığı kaydedildi.

Açıklamada, UCM'nin uluslararası toplumu ilgilendiren en ağır suçlarla (soykırım, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve saldırı suçu) itham edilen kişileri soruşturduğu ve gerekli görülen durumlarda yargıladığı anımsatıldı.

Mahkeme'nin cezasızlıkla küresel mücadelede kritik bir aktör olduğunun altı çizilen açıklamada, "Son başvuru mercii olarak faaliyet gösteren Mahkeme, ulusal mahkemeleri tamamlayıcı bir rol üstlenir." mesajı verildi.

Kaynak: AA
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