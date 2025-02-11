Avrupa Yakası\'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.
Sultangazi'de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.
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